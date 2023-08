Cian Uijtdebroeks (8ste) blinkt uit in eerste bergrit: “Voor de etappe vreesde ik er nochtans voor”

In de schaduw - maar zeker nog voldoende in de spotlights - van Remco Evenepoel liet ook de 20-jarige Cian Uijtdebroeks van zich horen tijdens de eerste bergrit in zijn eerste grote ronde. Het toptalent uit Hannuit eindigde achtste - pal tussen de wereldtop. Mengt ook hij zich in de strijd om het klassement in deze Vuelta ? “Eerst zien hoe ik van deze inspanning herstel. Ik bekijk het dag per dag.”

KIJK. Uijtdebroeks: “Alleen de punch mis ik nog”

Bora-hansgrohe liet in de aanloop naar de Vuelta geen interviews met Cian Uijtdebroeks toe. Pas op de eerste rustdag is dat mogelijk. Tegen dan kan hij het niveau al een beetje inschatten “We willen geen druk op Cian leggen in zijn eerste grote ronde. We bekijken het dag per dag”, duidt ploegleider Jean-Pierre Heynderickx.

In de eerste bergrit van de Vuelta liet de twintigjarige jongeman uit Hannuit toch al ferm van zich horen. Terwijl Ineos Grenadiers-kopman Geraint Thomas op de slotcol moest passen en tijd verloor, bleef Uijtdebroeks fluks volgen in de groep der favorieten. Finaal eindigde hij achtste. “Ik ben niet zo explosief. Ik mis nog een punch om in de laatste honderden meters mee te sprinten, maar ik ben enorm blij dat ik al die toppers tot op de streep kon volgen.”

Tijdens de rit voelde ik de benen plots loskomen. Op de eerste col voelde ik mij al echt goed en ook in de afdaling richting de slotcol zat ik comforta­bel op de fiets. Ik heb toen mezelf opgepept: ‘ik moet die mannen kunnen volgen.’

Uijtdebroeks werd niet beloond met de jongerentrui. De drie jaar oudere Evenepoel behoort ook nog tot de jongerencategorie van U23. Omdat Evenepoel ook de rode leiderstrui draagt, mag de tweede beste jongere de witte leiderstrui dragen. De eveneens 20-jarige Fransman Lenny Martinez - onthou die naam - kon ook de groep der favorieten volgen en omdat zijn ploeg Groupama-FDJ een betere ploegentijdrit reed dan Bora-hansgrohe, draagt Martinez dinsdag het wit.

Uijtdebroeks maalt er niet op. “Dit is geweldig. Zeker ook omdat ik het niet echt had verwacht. Zondag en zeker in het eerste deel van die rit voelde ik mij zo geweldig. Ik had echt afgezien. Ik dacht: ‘misschien ligt het niveau in een grote ronde nog wat te hoog voor mij’. Ik vreesde deze eerste bergrit dus wel een beetje. Ik prentte mij echter in dat ik de voorbije twee maanden niet meer heb gekoerst en dus misschien nog wat tijd nodig had om nog een beetje in het ritme te komen...”

Volledig scherm © Getty Images

Zo geschiedde in Andorra. “Tijdens de rit voelde ik mijn benen plots loskomen. Op de eerste col voelde ik mij al echt goed en ook in de afdaling richting de slotcol zat ik comfortabel op de fiets. Ik heb toen mezelf opgepept: ‘ik moet die mannen kunnen volgen’.”

Het lukte. Uijtdebroeks kwam geen enkel moment in de problemen. “Ik werd een beetje geholpen door het feit dat Sepp Kuss en Marc Soler een stevig tempo reden. Het ging echt hard, maar dat is prima voor mij. Liever een egaal hoog tempo, dan continu versnellen en vertragen”, zegt Uijtdebroeks, die in zijn tweede jaar bij de profs al hoge ogen gooide met de negende plaats in de Ronde van Catalonië, een zesde plaats in de Ronde van Romandië en een zevende plaats in de Ronde van Zwitserland. Stuk voor stuk zware rittenkoersen van WorldTour-niveau. “Ik denk dat ik sindsdien nog wat progressie heb gemaakt.”

Uijtdebroeks staat momenteel zesde in de stand. Droomt hij nu toch niet stiekem al van de top tien? “Dat zal ervan afhangen hoe goed ik van deze stevige inspanning zal herstellen. Laten we gewoon elke dag proberen volgen en dan zien we wel waar ik uitkom.”

Volledig scherm © Photo News