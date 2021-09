Champoussin verrast de favorieten en snelt naar eerste profzege, Roglic heeft zijn schaapjes op het droge

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zestien vluchters kregen van het peloton speelruimte in deze zware rit met om en bij de 3.500 hoogtemeters. In die kopgroep zaten met Stan Dewulf, Sylvain Moniquet en Floris De Tier drie landgenoten. Ook Trentin, bergkoning Storer en zijn ploegmaat Bardet waren van de partij.

Op de Alto de Mougas spatte de kopgroep uit elkaar en moesten De Tier en Dewulf afhaken. In het peloton maakte INEOS tempo en had Yates een schitterende versnelling in huis. Enkel Roglic, Mas, Haig en Mäder konden volgen. Het grootste slachtoffer was Miguel Angel Lopez. Hij kon niet reageren en stond er in de achtervolging alleen voor. De Colombiaan verloor enorm veel tijd en zagHaig zijn podiumplaats inpikken. Ook Bernal was niet mee en verloor zijn witte trui, want de verbluffend sterke Gino Mäder maakte wederom indruk.

Volledig scherm © Photo News

Ryan Gibbons ging er in de afdaling van de Alto de Mougas alleen vandoor. Mark Padun zat in de kopgroep, maar liet zich uitzakken om samen met Mäder tempo te maken in dienst van Jack Haig. Gibbons had een superdag vandaag en hield lang stand. In de achtergrond was Lopez zodanig gefrustreerd dat hij stopte met rijden, maar na tien minuten kroop hij toch weer op zijn fiets. Na veel vijven en zessen gaf hij er dan toch de brui aan.

De 27-jarige Gibbons kreeg het op de slotklim knap lastig en werd op vier kilometer van de streep gegrepen door een sterke Adam Yates. Ook Roglic, Mas en Haig waren mee. De vier tenoren leken voor de etappezege te strijden, maar plots kwam de Fransman Clément Champoussin als een duiveltje uit een doosje. Hij profiteerde van een tactisch steekspel van de klassementsmannen en snelde naar zijn eerste profzege.

In de stand vergroot Roglic zijn voorsprong op Mas tot 2:38. Haig klimt naar de derde plaats ten koste van Miguel Angel Lopez, op 4:48. Zondag eindigt de Vuelta met een 33,8 kilometer lange tijdrit op een golvend parcours van Padrón naar Santiago de Compostella.

De bergtrui is een prooi voor de Australiër Michael Storer. De renner van Team DSM - die volgend seizoen naar Groupama–FDJ trekt - won twee ritten en was vaak in de aanval te zien. Hij reed al sterk rond in de Tour de l’Ain. Storer won het eindklassement voor onze landgenoot Harm Vanhoucke. Fabio Jakobsen heeft de groene trui op zak gestoken. Een mooie surplus voor de Nederlander van Deceununck-Quick.Step die zijn wederoptreden vierde in een grote ronde met drie etappezeges.

Winnaar Clément Champoussin: “Ik kan het niet geloven”

“Het was heel lastig vandaag, zeker na de rit van vrijdag, maar blijkbaar was iedereen wel wat moe”, aldus Champoussin. “Op het steilste stuk van de klim ging het te snel voor mij toen de favorieten ons passeerden, maar daarna werd het iets minder steil en viel ik op Gino Mäder. Hij bracht ons terug naar de groep favorieten. Ik klampte aan. Ze vielen aan, ik kon niet mee, maar ik was niet ver. En toen zag ik op het eind dat de favorieten naar elkaar keken, ik zag een kans. En gelukkig hield ik stand. Ik had het geluk dat de slotkilometer niet te zwaar was, ik heb ik alles gegeven tot het eind.”

“Deze overwinning komt een beetje onverwacht, ik kende wat ups en downs de voorbije drie weken. Gisteren was ik helemaal niet goed. Zonder de hulp van Lilian (Calmejane) en Stan (Dewulf) had ik dit niet gekund. Ze hebben me de hele dag geholpen. Ongelooflijk”, besloot de Fransman.

Volledig scherm © EPA

