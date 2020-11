Carapaz onttroont Roglic op beestachtige Angliru, Carthy klautert naar ritwinst

Movistar jaagt op kopgroep

Carapaz brengt Roglic in de problemen

De Ecuadoraan van INEOS Grenadiers leek over de beste papieren te beschikken, maar ook hij moest een tandje terugschakelen. Hugh Carthy deelde z'n inspanning nog het beste in en muisde er in het zicht van de top vanonder. De Brit van Education First pakte z’n eerste ritzege in een grote ronde. Carapaz werd vierde en neemt de rode leiderstrui over van Roglic, die toch een klein tikje incasseerde. Morgen is er een rustdag, dinsdag halen de renner de tijdritfiets van stal. Een ideale gelegenheid voor Roglic om terug te slaan.