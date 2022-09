Buitenlandse media lyrisch over Vuelta-zege van Evenepoel: “Remco bereikt nieuwe dimensie in het wielrennen”

VueltaHet is sinds gisteren officieel. Remco Evenepoel is de eindwinnaar van de Vuelta. Ook de buitenlandse pers is lyrisch over de prestatie van onze landgenoot. “Nu volgt nog het WK in Australië. En bijna niets lijkt onmogelijk voor hem... .”

Mundo Deportivo: “Evenepoel bereikt een nieuwe dimensie in het wielrennen”

“Remco Evenepoel heeft de Vuelta gedomineerd”, schrijft Mundo Deportivo. “’El Bala’ - Alejandro Valverde - poseerde naast Evenepoel en erkende zijn klasse. 20 jaar scheiden ze van elkaar. Remco bereidde deze Vuelta zorgvuldig voor. Hij verscheen fitter dan ooit aan de start. Zondag kreeg Remco zijn beloning in de straten van Madrid. Glimlachend reed hij over de finish en vierde hij met zijn verloofde, die vol ongeduld aan het wachten was. Met deze zege bereikt Evenepoel een nieuwe dimensie in het wielrennen. Velen kijken al uit naar een strijd met Pogacar in de Tour.”

AS: “Remco had ernstige twijfels over zijn capaciteiten in een grote ronde”

“Een blik op het eindpodium projecteert de dromen voor de toekomst. Helemaal bovenaan genoot Remco Evenepoel. De Belg zag zijn groei vertragen na een ernstige crash in Lombardije in 2020. Remco had ernstige twijfels over zijn capaciteiten in een grote ronde. Zijn eindzege in de Vuelta, die hij grondig had voorbereid, veegt die vraagtekens van tafel. Na het doorbreken van de Belgische vloek, het land had sinds Johan de Muynck in de Giro van 1978 geen grote ronde meer gewonnen, moet Evenepoel een volgende test overwegen: de Ronde van Frankrijk.”

L’Équipe: “Het WK in Australië? Bijna niets lijkt hem onmogelijk”

“Remco Evenepoel is nu ook officieel toegetreden tot een select clubje van groterondewinnaars. De 22-jarige Belg won de Vuelta, zijn eerste ronde van drie weken. De Giro van vorig jaar even buiten beschouwing gelaten. Evenepoel maakt zo een einde aan een 44-jarige droogte voor België. Na Luik-Bastenaken-Luik en de Clasica San Sebastian bekroont de Belg zijn uitstekende seizoen. Nu is er nog het WK in Australië. Bijna niets lijkt hem onmogelijk... .”

Marca: “Een groot vraagteken uitgevinkt”

“Evenepoel vinkt met deze eindzege een groot vraagteken uit. Hij liet zien dat hij het waard is om de wielerwereld te veroveren. Na 44 jaar schonk Evenepoel België een nieuwe groterondezege. Hij overtuigde zichzelf dat zijn weg niet enkel in de klassiekers ligt, maar ook in grote rondes. Op 22-jarige leeftijd heeft hij al een ruim palmares bij elkaar gefietst.”

Le Parisien: “Hij zet België weer wat meer op de kaart”

“Na 44 jaar weerklonk de Brabançonne nog eens op het einde van een grote wielerronde. Het zorgde uiteraard voor grote schermen en een feeststemming in Brussel. De 22-jarige Remco Evenepoel zet België weer wat meer op de kaart van het internationale wielrennen.”

