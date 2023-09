Bruyneel kan niet vatten dat Evenepoel opnieuw in aanval ging: “Niet slim. Krijgt hij wel het juiste advies?”

KIJK. Evenepoel na vierde plaats: “Voelde vrij snel dat mijn benen vol zaten”

Remco Evenepoel ging gisteren opnieuw in de aanval. En daar stelt Johan Bruyneel zich vragen bij. Een slimme zet vond hij dat niet. “Zaterdag was dat wél een goed idee. De beklimmingen waren zwaar genoeg om iedereen overboord te gooien. Maar gisteren was het géén goed idee. Evenepoel is geen robot, geen Superman. Hij kwam erg vermoeid uit die indrukwekkende raid van zaterdag - die ik trouwens echt heel straf vond. Maar dat kunstje zomaar herhalen? Zo werkt het niet op het hoogste niveau. Zelfs niet als je Evenepoel heet. Ik zou het niet per se naïef noemen. Maar het was wel een fout ja. Het was niet slim. Dit was rit 15. Niet zomaar een eendagskoers.”