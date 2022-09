"Breng die rode trui mee naar België!": bekend Vlaanderen duimt voor Evenepoel (44x, één voor elk jaar dat we geen grote ronde wonnen)

“Vlak voor de Vuelta zaten we in dezelfde buurt op stage in Spanje en hebben we een paar keer samen getraind. Ik was toen geen partij voor Remco. Hij oogde toen al erg goed, maar ik had niet gedacht dat hij zo sterk zou zijn. Ook tijdens de Vuelta hebben we nog even contact gehouden. Ik hoop dat Remco deze Vuelta wint, dan heb ik met onze trainingen toch een miniem aandeel in zijn zege.”