“Beste keuze die ik in mijn leven al gemaakt heb”: zo blij is Remco Evenepoel dat hij België even links liet

VueltaMet de Vuelta staat Remco Evenepoel aan de vooravond van zijn tweede grote Ronde, maar in niets lijkt de Evenepoel van de Giro van vorig jaar op de huidige. Andere voorbereiding, andere mindset, ander verwachtingspatroon ook. Het moet Evenepoel ditmaal veel beter toelaten zijn grenzen in het echte rondewerk te verkennen en dat doet hem duidelijk deugd. Evenepoel: “In het hoofd en de benen is dit een heel andere Remco.”

Als geen ander beseft Evenepoel dat er voor de start van deze Vuelta een groot vraagteken staat achter zijn naam. Is zo'n Ronde van drie weken met dagelijks de volgspot op hem gericht wel echt zijn dada? “Dat vraagteken staat er nog altijd ja”, aldus Evenepoel tijdens een online persconferentie samen met ploegmaat Julian Alaphilippe. “Maar dat wil ik zo snel mogelijk wissen en er een uitroepteken van maken. Natuurlijk kan het op een bepaalde dag wat minder zijn, maar dan moeten we klaar zijn met hele team om dat op te vangen. Want er zijn voldoende middelen om voor onze twee doelen te gaan: mijn algemeen klassement, maar ook ritzeges voor andere jongens. Te beginnen met de ploegentijdrit morgen. Het zou een droom zijn om die meteen te kunnen winnen.”

Quote Nog nooit heb ik zo goed geklommen. Nu is het alleen nog afwachten naar welke resultaten ik dat kan omzetten. Remco Evenepoel

Evenepoel voelt zich, in tegenstelling tot de Giro vorig jaar, gesterkt door een quasi vlekkeloze voorbereiding. “Ik heb nu een veel bredere basis kunnen opbouwen, wat ook het doel was voor de tweede helft van het seizoen. Met de focus op langere inspanningen. Na het klimwerk van enkele minuten voor Baskenland en Luik-Bastenaken-Luik, nu die van een kwartier tot twintig minuten met het oog op de langere en steilere klimmen in de Vuelta. Bovendien had ik vorig jaar slechts vijf weken training in de benen, nu zijn er dat toch al een achttal bovenop een volledig seizoen waarin ik al mooie resultaten geboekt heb. Dat zorgt ervoor dat ik nog nooit zo goed geklommen heb. Nu is het alleen nog afwachten naar welke resultaten ik dat kan omzetten.”

Maar dat Evenepoel er vertrouwen in heeft en volledig relax is, mag duidelijk zijn. Zoals hij het eerste deel van de vragensessie ook beantwoordde: vanop zijn bed, met een kussentje achter het hoofd. “Sinds juli vertoef ik niet meer in België en dat bevalt me prima. Eens een tijdje niet meer tussen alle commentaren en meningen in ons land leven. Dat zorgt voor de broodnodige rust, zeker in het hoofd. Dit was de beste manier om me voor te bereiden. Louter dicht in de buurt van familie, vrienden en ploegmaats. De beste keuze die ik in mijn leven al gemaakt heb.”

Netflix-reeks met bookmakers

In de aanloop regende het lofbetuigingen aan zijn adres. Dat een Vuelta met Evenepoel een pak spectaculairder wordt, zo vindt Primoz Roglic. Voor de bookmakers wordt het straks vooral een tweestrijd tussen Evenepoel en Roglic. Namen als Carapaz en Hindley worden minder kansen op de eindzege toebedacht. “Allemaal leuk natuurlijk, maar zo'n dingen houden me niet echt bezig. (lachje) Ik ben momenteel trouwens naar een reeks op Netflix met bookmakers aan het kijken, en daaruit blijkt dat er in die wereld veel vals gespeeld wordt. Laat ons toch maar even afwachten, tot na de individuele tijdrit in Alicante. De eerste week in Noord-Spanje wordt al meteen een zware.”

“Maar zo'n opmerking van Roglic, dat doet me natuurlijk wel iets. Zeker als dat uit de mond komt van iemand die de Vuelta al drie keer gewonnen heeft en voor Jumbo-Visma rijdt. Van hem en zijn ploeg kan ik alleen maar leren. Hoe ze iets doen, wanneer ze dat doen.”

Maar eerst de ploegentijdrit morgen. Waarin Alaphilippe verwacht wordt geregeld het wiel van Evenepoel te kiezen. “Ik ga dan toch moeten oppassen", aldus de wereldkampioen. “Met de snelheid en aerodynamica van Remco riskeer ik veel muggen in het gezicht te krijgen.”

