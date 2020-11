Beresterke Tim Wellens boekt op lastige aankomst tweede ritzege in Vuelta

Vuelta Eerste Belgische ritzege in Vuelta is een feit: sterke Gilbert soleert naar de zege in Bilbao

5 september De eerste Belgische ritzege in de Ronde van Spanje editie 2019 is een feit. Philippe Gilbert was na ruim 171 kilometer de beste in Bilbao. Gilbert was één van de negentien renners die voorbij halfweg de etappe konden ontsnappen en in de lastige finale toonde hij zich dus uiteindelijk de sterkste. Op de pittige slothelling, de Alto de Arraiz, liet de 37-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step zijn medevluchters achter.