Bennett schenkt Quick.Step 100ste zege in grote ronde, Thijssen spurt naar knappe derde plek

Vuelta Gilbert glundert: “Dit is mijn tiende ritzege in een grote ronde, een mooi getal”

5 september Philippe Gilbert zorgde vandaag voor de eerste Belgische ritzege in deze Vuelta. “Het is ook mijn tiende overwinning in een grote wielerronde. Dat is een mooi getal”, vertelde de gelukkige Waal in het flashinterview.