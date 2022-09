ANALYSE NA AANKOMST. “Remco speelde even met vuur”: Michel Wuyts zag Evenepoel criticasters de mond snoeren, maar ook een risicootje nemen

“Voor zij die er nog aan twijfelden of Remco Evenepoel overall de beste renner is in deze Vuelta. Ziedaar het bewijs”, opent Michel Wuyts zijn analyse. “Met winst in deze bergrit zet hij sommige criticasters - die zeggen dat je als eindwinnaar ook een bergetappe moet gewonnen hebben - een neus.” Al zag Wuyts de rodetruidrager wel een risicootje nemen. “Ik vond dat Remco met vuur speelde toen hij al op acht kilometer van de finish demarreerde. Zelf een bres slaan vond ik een waagstuk. Dat had hij misschien beter uitgesteld, want hij betaalde daar een prijsje voor. Want geloof me: in die laatste kilometer moest hij echt diep gaan in het wiel van Mas. Maar andermaal klasse. En een geweldige mentale boost richting die lastige etappe van zaterdag.”