ANALYSE NA AANKOMST. Michel Wuyts neemt uitzonderlijk het woord ‘fenomeen’ in de mond: “Ik zie Evenepoel niet kapseizen”

VueltaMichel Wuyts dacht dat Remco Evenepoel vandaag op de bijzonder steile slotklim in de Vuelta enkele seconden zou verliezen. Maar niets was minder waar . Met een “geweldige” spirit kan hij nu de rustdag in en toeleven naar de tijdrit van dinsdag. “Daar gaat nog een lap bij zijn voorsprong bijkomen, hé. Ik heb nu al medelijden met Mas, die vlak voor Evenepoel start.”

Bekijk ook. Zó gooide Evenepoel zijn concurrenten overboord

“Ik ben bijzonder gecharmeerd dat Evenepoel drie dagen op rij in een etappe met aankomst bergop de puntjes op de ‘i’ zet”, analyseert Wuyts. “Vandaag op een slotklim met percentages tot 20 procent. Ik dacht dat hij een paar seconden zou prijsgeven. Dat was niet zo. Het was met veel lef ook. Want Remco gaat op 3,5 kilometer van de streep. Dat is op zo’n klim gewaagd. Er zijn velen die dat in het verleden cash hebben betaald op Les Praeres.”

Quote Remco doet meer dan ik verwacht had. Ik heb vertrouwen in het fenomeen-Evenepoel. En dat woord gebruik ik niet vaak. Michel Wuyts

Met de rustdag én de tijdrit van dinsdag een boost voor Evenepoel. “Hij gaat met een geweldige spirit de rustdag in. Hij omarmt nu al de volgende opdracht: die individuele tijdrit. Want er gaat nog een lap bij z’n voorsprong in het klassement bij komen, hé. Ik ga ervan uit dat Remco die tijdrit zal winnen en dus opnieuw tijd zal nemen op Roglic. Een halve minuut, dat zou al een kunststukje zijn. Ik heb trouwens medeleven met Mas. Die gaat voor Remco van start. Dat is om een paar nachten van wakker te liggen. Die weet: Remco komt. Dat is ontredderend.”

Volledig scherm Evenepoel en Wuyts. © Belga en PN

Wuyts looft ook het ploegwerk van Quick.Step-Alpha Vinyl. “Ze blijven geordend hun werk doen. Ik ben zeer gecharmeerd over wat Alaphilippe doet. Ik had het team nog niet zo sterk verwacht. Het geheel zit goed. De ploeg komt zo stilaan op het niveau van haar kopman. Men voelt dat die in staat is om de Vuelta te winnen. Dan kan iedereen nog een extra tandje bijsteken.” Wuyts geeft Evenepoel overigens een 10+ op 10 voor zijn eerste week. “Hij doet meer dan ik verwacht had. Ik heb vertrouwen in het fenomeen-Evenepoel. En dat woord gebruik ik niet vaak. Ik zie hem niet kapseizen. Hij is gegroeid in maturiteit en zit momenteel op een ideaal gewicht.”

Kijk bovenaan dit artikel naar de volledige analyse

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Speel mee met de Gouden Vuelta Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.