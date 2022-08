ANALYSE NA AANKOMST. “Deze Remco is topkandidaat voor Vuelta-winst”: Michel Wuyts keek met grote ogen naar het ijzersterke klimwerk van Evenepoel

Of Wuyts deze straffe prestatie van Evenepoel nu al had verwacht? “Neen, niet zo snel”, zegt hij in bovenstaande video. “Het is nog maar dag 6, maar ook ál dag 6. Er is al wat slijtage. Dat zag je ook bij zijn versnellingen. Bij Remco’s tweede versnelling moesten Roglic en co gewoon lossen. De schade is al groot, in Vuelta-begrippen zelfs zéér groot. Ik durf nu al zeggen: na vandaag is hij topkandidaat om deze Vuelta te winnen. Ook op Roglic heeft hij een streepje voor, ja. Ik zag slijtage bij hem en nog geen beetje. Hij speelde ruim een minuut kwijt. Als Evenepoel stand kan houden in Asturië of zelfs kan uitbreiden dan ziet het er goed uit, met ook nog die tijdrit die eraan zit te komen.”