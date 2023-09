ANALYSE. Hoe Evenepoel rit eindigde met gezicht op onweer, maar eigenlijk vooral tevreden mag zijn

Even mocht de zelfcriticus en kannibaal in Remco Evenepoel (23) zich op Xorret de Cati voor het hoofd slaan. Het is de ingesteldheid die grote kampioenen in het peloton van gewone stervelingen scheidt. Maar uiteindelijk was tevredenheid het enige juiste gevoel. Déze versie doet weer volop mee voor de knikkers. Een val? Wat fysieke hinder? Beetje tijdverlies? Snel herstel? Been there, done that. Zie 2022. We weten allemaal hoe die Vuelta afliep.