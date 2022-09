Analist en ex-renner twijfelt aan lekke band, maar trekt staart snel weer in - Evenepoel: “Ben niet de persoon die gaat faken”

VueltaDe materiaalpech van Remco Evenepoel (22) heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien. Eurosport-analist en ex-renner Adam Blythe trok de lekke band openlijk in twijfel, maar stuurde zijn woorden niet veel later al bij. Ook Evenepoel zelf smoorde eventuele insinuaties al snel in de kiem. “Ik ben niets aan het verzinnen, hoor.”

Chaos, chaos en nog eens chaos in de finale van de zestiende etappe van de Ronde van Spanje. Terwijl Primoz Roglic op een knikje aanviel, kreeg Remco Evenepoel af te rekenen met een leeglopende achterband. Gelukkig voor onze landgenoot binnen de laatste drie kilometer - dan worden renners die pech hebben of vallen in dezelfde tijd gezet als de groep waar ze op dat moment deel van uitmaakten. Daardoor was al vrij snel duidelijk dat Evenepoel maximaal een tiental seconden zou verliezen op het groepje met Roglic.

Op zich geen groot verhaal, maar Eurosport-analist Adam Blythe toonde zich in de nabeschouwing bijzonder argwanend. De Brit, ex-renner van onder meer de Lottoploeg, trok de pech van Evenepoel openlijk in twijfel. “Ik zou echt graag die fiets zien, om te kijken wat het probleem juist is. Hij was niet gevallen, de beide wielen leken me opgepompt, het was geen probleem met de versnelling... Ik zou echt graag die fiets eens van dichterbij bekijken.”

Of Blythe dan insinueerde dat Evenepoel zijn pech had gefaket, wilde presentatrice Orla Chennaoui weten. “Ik insinueer niets, maar het is mij allemaal een beetje te toevallig. Hij zat niet vooraan de groep. Wat was het probleem? Hij kon toch fietsen? Ik wil weten wat er aan de hand is.” Collega-analist en tevens ex-renner Daniel Lloyd vroeg zich af wat Evenepoel er bij zou winnen. “Op die manier moest hij geen zware inspanning van vier minuten doen”, was het antwoord van Blythe.

Evenepoel zelf leek na de etappe al te anticiperen op mogelijke insinuaties. “In de laatste drie kilometer zat ik in 20ste à 30ste positie, toen ik plots voelde dat mijn achterwiel weggleed - dan heb je een lekke band. Ik ben niet de persoon die gaat faken of valsspelen. Ik had goeie benen en wilde zelfs meedoen voor de ritzege. Ik ben niets aan het verzinnen, hoor.”

Die woorden werden trouwens ook bevestigd door amateurbeelden die na de rit opdoken, waarop duidelijk te zien is hoe de achterband van Evenepoel lucht aan het verliezen was op het moment van de fietswissel. Beelden die ook Blythe uiteindelijk te zien kreeg. “Mijn eerste oordeel was er eentje op basis van de beelden die we toen hadden. En daarop leek de achterband mij niet lek. Nu heb ik een andere video gezien en daar is het voor mij duidelijk - het was een lekke band. Nogmaals: ik insinueerde niets, maar gaf mijn mening op basis van de beelden waarover we toen beschikten.”

Much ado about nothing.

