Allerlaatste kans op 5.000 euro: neem nu deel aan de Gouden Vuelta en maak kans op talloze prijzen dankzij HLN

Vuelta BEKIJK. Vuelta-win­naar Remco Evenepoel wordt in de bloemetjes gezet

Remco Evenepoel is de eerste Belg sinds 1978 die een grote ronde wint. In de slotrit van de Vuelta werd hij nog eens in de bloemtjes gezet. De nodige foto’s en champagne mochten natuurlijk niet ontbreken. De Colombiaan Sebastian Molano kwam verrassend als eerste over de streep.