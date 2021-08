Alejandro Valverde stapt huilend uit de Vuelta na zware val in afdaling, ook Carthy geeft op

Een spectaculaire val van Alejandro Valverde, 41. In de afdaling, op zo’n 43 kilometer van de finish, verloor de Spanjaard de controle na een putje in de weg. Hij schoof naast de vangrail, gelukkig niet de diepte in. Met hulp van Movistar-ploegmaat Rojas stond hij snel weer recht, maar Valverde tastte wel naar de schouder. Na een check van de dokter kroop hij terug op de fiets, maar al snel was daar toch de definitieve exit. Hij huilde op de schouder van ploegleider Garcia Acosta. Was dit de laatste Vuelta voor het Spaanse icoon?