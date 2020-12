Zorgverleners ontgoocheld over aanmoedigingspremie

Antwerpen Antwerpse kleermaker uit ‘Jonge Wolven’ streek volgens overheid onterecht coronapre­mie op: “Niet van plan om die 8.800 euro terug te betalen”

1 december De Antwerpse kleermaker Tommaso Bordoni (29), die onlangs in de VTM-reeks ‘Jonge Wolven’ schitterde, is diep ontgoocheld. Hij moet een coronapremie van 8.800 euro terugbetalen. “Omdat we zogezegd geen showroom hebben. Maar die hebben we wél. In Zandhoven”, aldus Bordoni, die niet zinnens is om het geld terug te storten.