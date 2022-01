Zonder CST toch welkom in horecazaken? VTM Nieuws deed de test

Miet is in verwach­ting van kindje verwekt met eicel van haar vriend, een trans man: “Zo kunnen we toch samen kindje dragen”

Een jong koppel uit Herk-de-Stad is in verwachting van een kindje dat is verwekt met een eicel van de vader, een transman. Zijn eicel werd in een proefbuis bevrucht met het zaad van een anonieme donor, zijn vriendin draagt het kindje in haar buik. In VTM Nieuws getuigt het koppel over de weg die ze aflegden naar de zwangerschap. “Dit leek ons een mooie manier om samen een kind te dragen", klinkt het.

