Ziekenhuispersoneel uitgeput en échte piek moet nog komen

‘Bewoner’ schrijft bladzijden vol verwijten aan personeel van woonzorg­cen­trum: brief blijkt afkomstig van eigen directie

6 september “Ik voel me soms als een poedel in het kapsalon. Terwijl ik gewassen word, staan twee verpleegsters te kwetteren over de kindjes die voor de eerste keer op het potje zijn geweest”. In een brief aan de 200 personeelsleden van het woonzorgcentrum in Arendonk spuwt ‘rusthuisbewoner’ Jos De Bie zijn gal over zijn leven in het rusthuis. Opvallend: de brief blijkt opgesteld door de directie.