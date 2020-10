Ziekenhuispersoneel uitgeput en échte piek moet nog komen: “Drive van eerste golf is helemaal weg nu”

Nu het aantal besmettingen recordhoogtes bereikt, laat zich dat ook voelen in de ziekenhuizen zelf. Daar is het personeel uitgeput en zit het op haar tandvlees. Dat kon het actualiteitenmagazine ‘Telefacts NU’ zelf zien toen het de voorbije dagen meedraaide in ziekenhuizen in Aalst en Brussel. “Tijdens de eerste golf was iedereen erg gemotiveerd, maar die drive van toen is helemaal weg nu.”

Saskia Liessens doet haar ronde door de gangen van het Erasmusziekenhuis in Brussel. “Ça va?”, vraagt ze aan een collega. Die haalt haar schouders op en loopt nors verder. “Ziet u? We zitten hier allemaal op ons tandvlees.” Saskia is zorgmanager in het Brusselse ziekenhuis en heeft één verklaring: “Dit is psychologisch heel moeilijk. We hebben dit allemaal al eens meegemaakt en we weten wat ons nog te wachten staat. Daarnaast vallen er ook steeds meer collega’s ziek uit. Dat betekent: steeds meer werk met steeds minder mensen.”

‘Telefacts NU’ kon de voorbije dagen meedraaien op de spoeddienst, de Covid-afdeling en de Intensieve Zorgen van het ASZ in Aalst en het Erasmusziekenhuis in Brussel. In Brussel is de toestand voorlopig erger dan in Aalst, maar ook in Aalst slaat de vermoeidheid toe. Zeker op Intensieve Zorgen is het alle hens aan dek. “Normaal gezien is er één verpleegkundige die voor twee tot drie patiënten zorgt. Nu is het omgekeerd: twee tot drie zorgverleners voor één patiënt”, legt Bart Nonneman uit, diensthoofd Intensieve Zorgen van het ASZ Aalst. “Hier liggen de zieksten der zieken. Zij en hun familie leven in angst, want iedereen die hier ligt weet wat hier kan gebeuren.”

Door de toename van Covid-19-patiënten worden ook verpleegkundigen van andere afdelingen ingezet. Zoals de 24-jarige Annelien, in andere tijden verpleegkundige op de afdeling pediatrie: “Ik ben anders gewoon. Hier op de Covid-afdeling is er vooral een toename van oudere patiënten. Ik ben dus van pediatrie naar geriatrie geëvolueerd, dat zijn twee uitersten. Ik ben daar niet voor opgeleid. Het is mentaal uitputtend om patiënten te verliezen en dat was ik absoluut niet gewoon.”

‘Telefacts NU: In de frontlinie’, dinsdagavond om 21.50 uur op vtm en vtmgo.

Lees ook: