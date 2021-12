Zaak over veiligheidsberm Lantis en 3M ontvankelijk verklaard, kortgeding afgewezen: dringende of tijdelijke bijsturingen niet nodig

Chemiebe­drijf 3M geeft schoorvoe­tend PFOS-emis­sies via lucht toe

De chemische stof PFOS is bij 3M in Zwijndrecht in het verleden ook via de lucht uitgestoten. Dat heeft het bedrijf na lang aarzelen toegegeven tijdens de Vlaamse parlementaire onderzoekscommissie PFOS/PFAS. Nadat een voormalig werknemer die verklaring had afgelegd, bevestigde ook vicevoorzitter Rebecca Teeters voor het eerst dat er “onder andere” via de lucht emissies waren. Meer nog, volgens de huidige EHS-manager (environment, health & safety) van het bedrijf werden ook overheidsdiensten als OVAM en Vito daarvan op de hoogte gebracht.

3 december