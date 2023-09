Wil De Croo opnieuw premier worden? “Diegenen die nu overdreven negatief zijn, gaan ons land niet beter maken”

Burgemees­ter De Wever pleit voor bijeenroe­pen Nationale Veilig­heids­raad: “Drugscri­mi­ne­len rekruteren vanuit buitenland voor aanslagen in Antwerpen”

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) wil dat premier De Croo de Nationale Veiligheidsraad bijeenroept in de strijd tegen de drugscriminaliteit. “Deze drugsoorlog woedt niet alleen in Antwerpen, maar heeft impact op heel België. Er is een integrale aanpak nodig rond de georganiseerde misdaad", klonk het in de studio van VTM Nieuws.