“Wij hebben jullie steun nodig!”: Rode Duivels roepen op om mee te doen aan de Red Challenge, en wie weet wint u wel een gesigneerd shirt

“Boobytrap aan auto van Conings had tot hevige brand en ontploffin­gen kunnen leiden”

27 mei Terreurverdachte Jürgen Conings had in zijn wagen een zogenaamde ‘trip flare’ of lichtvalstrik achtergelaten. De gevolgen als het mechanisme afgegaan was, zijn zeer moeilijk in te schatten. “In combinatie met de aangetroffen munitie was de kans op een hevige brand met bijkomende ontploffingen zeker niet uit te sluiten”, stelt ontmijningsdienst DOVO.