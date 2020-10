Weyts: “Ik ben verheugd over het feit dat we alle scholen open kunnen houden”

“Ik ben verheugd over het feit dat we erin geslaagd zijn om alle scholen open te houden”, zegt Ben Weyts in de VTM NIEUWS-studio. “Dat was mijn absolute doelstelling. We hebben ook een akkoord met het volledige onderwijsveld. Dat is geen evidentie. Je zit aan tafel met veertig à vijftig mensen, ieder met een ander belang.”

De scholen mogen zelf bepalen of ze overschakelen op afstandsonderwijs. “In realiteit verandert op dat vlak eigenlijk niets”, aldus Weyts. “Ook voor corona hadden ze de mogelijkheid om een deel via afstandsonderwijs te organiseren. Dat blijft zo. Nu kan het mogelijks een soort ventiel vormen. Als scholen door lokale omstandigheden of door een personeelsgebrek dat kunnen gebruiken om toch nog onderwijs te kunnen bieden, dan kunnen ze van de mogelijkheid gebruik maken.”

“Ik heb vertrouwen in de scholen”, gaat Weyts verder. Tot op heden hebben de scholen, de leerkrachten, de directies en ook de scholieren het goed gedaan in de aanpak van de coronacrisis. Je stelt ook vast dat de besmettingen binnen schoolmuren beter meevallen dan erbuiten. We geven hen vertrouwen. De regel is en blijft dat het beste onderwijs wordt gegeven door gedreven leerkrachten in de klas. Het belangrijkste is: alle scholen open voor alle leerlingen in heel Vlaanderen.”

“Wanneer je overgaat naar code oranje zoals oorspronkelijk bedoeld, namelijk alle secundaire scholen schakelen over op een week thuis en week op school, dan heb je kwaliteitsverlies, leerachterstand en dat kwetsbare leerlingen de eerste slachtoffers zouden zijn. Dat hebben we met deze regel echt vermeden”, luidt het. Voort benadrukt Weyts dat het akkoord mee ondertekend is door virologen, zoals Erika Vlieghe.

Bekijk hier het volledige gesprek met minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA):

