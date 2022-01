Warm applaus voor VTM NIEUWS-icoon Suzy Hendrikx: na 33 jaar gaat ze met pensioen

Hoe geraak je in de skigebie­den en wat zijn de coronare­gels? Reporter Birgit Herteleer zoekt het uit

Het Europees skiseizoen is begonnen. Heel wat Vlamingen vertrekken naar Zwitserland, Frankrijk, Italië of Oostenrijk. Maar elk land heeft zijn eigen coronaregels. VTM NIEUWS-reporter Birgit Herteleer trok naar Flachau in Oostenrijk. “Op dit moment kunnen Belgen in zo goed als alle landen gewoon gaan skiën”, vertelt Birgit. “Je moet per land wel nakijken wat de regels zijn en vooral goed kijken welke test je nodig hebt.”

27 december