Waarom wel btw-verlaging op elektriciteit en niet op gas? Premier De Croo beantwoordt meest gestelde vragen

Stef Wauters: Ik betaal veel meer voor gas dan voor elektriciteit. Waarom geen btw-verlaging op gas?

Alexander De Croo: “Er zijn veel mensen die zich verwarmen met gas, maar dat is niet voor iedereen het geval. In ons land verwarmen 1,3 miljoen gezinnen zich met stookolie. Vaak omdat ze geen toegang hebben tot gas. Je kan die mensen niet in de kou laten staan. Die zien ook dat hun factuur fors gestegen is. De techniek die we daar gebruiken is een teruggave van 100 euro. Dat is een creditnota op je elektriciteitsfactuur. Dus je krijgt dat teruggestort op je bankrekening. Voor sommige mensen gaat dat gebruikt worden om de gasfactuur te betalen, andere mensen zullen het gebruiken voor hun stookoliefactuur. Je hebt ook mensen die elektrisch verwarmen.”

Mensen die op gas verwarmen, worden veel harder getroffen door de exploderende energieprijzen dan de anderen. Die blijven dus veel meer in de kou staan met die amper 100 euro op een vaak gigantische prijsstijging.

“Langs de ene kant verlagen we het btw-tarief op elektriciteit van 21 naar 6 procent. Ten tweede geven we een verwarmingspremie van 100 euro. Daarnaast heb je de indexering, die nu al drie keer na elkaar heeft plaatsgevonden en misschien zelfs een vierde keer. Voor een gemiddeld loon is dat een maandelijks bedrag van vijftig euro dat erbij komt.”

Die indexering compenseert voor heel veel mensen in Vlaanderen niet de extreme prijsstijging die we hier zien.

“Dat is nochtans het systeem. De indexering kijkt naar wat de levensduurte in ons land is. Daarmee gaan de lonen en de uitkeringen omhoog. Laat me duidelijk zijn. Dit is een moeilijke situatie. We worden geconfronteerd met energieprijzen die in heel Europa omhoog gaan. Ik ben me zeer bewust van het feit dat het voor veel mensen zeer moeilijk is. Wat ons fatsoenlijk leek als overheid, is alle meeropbrengsten die we hebben, teruggeven aan de mensen.”

Gebeurt dat, premier? Mensen zeggen dat de schatkist schatrijk wordt van die hoge btw op die exploderende prijzen.

“Nee, dat is niet zo. In totaal hebben we vorig jaar 1,1 miljard euro teruggegeven. Dit jaar gaat het opnieuw om 1,1 miljard euro dat we teruggeven. Met de beslissing van gisteravond geven we 300 miljoen euro meer terug dan de meerinkomsten.”

Wordt die 6 procent maandelijks berekend of op het einde van het jaar in mindering gebracht?

“Die wordt op de maandelijkse voorschotfactuur verrekend. Dat zal tenminste vanaf april zo zijn, misschien zelfs vanaf maart. De leveranciers hebben gezegd dat ze er alles aan zullen doen opdat het een verlaging is op de factuur die je maandelijks krijgt. Lukt dat vanaf maart? Dat is niet zeker. Vanaf april zal het zeker zo zijn.”

Het gaat over het verbruik van de maanden maart, april, mei en juni. Dat zijn natuurlijk lentemaanden, waarin het verbruik veel lager ligt, de prijzen dus zullen dalen en de btw lager zal liggen. We worden dus veel minder gecompenseerd dan de zeer hoge winterprijzen?

“De btw-verlaging gaat over elektriciteit. Die factuur is veel constanter. De gasfactuur varieert veel meer, want die is afhankelijk van de buitentemperatuur. Het feit dat het vanaf maart geldt, is dus een belangrijk voordeel dat we aan de mensen kunnen geven.”

Waarom is de btw-verlaging tijdelijk? Energie is toch een basisbehoefte?

“Dat is juist, maar als overheid moeten we een stukje voorzichtig zijn. Voor een overheid groeien de bomen ook niet tot in de hemel. Dit is de manier waarop het in ons land georganiseerd is. Het is een percentage van 21. Een overheid moet voor een stukje ook naar de lange termijn kijken. We moeten er dus voor zorgen dat we financieel geen zotte avonturen doen.”

Maakt u de mensen niet blij met een dode mus?

“Het product op zichzelf is duurder geworden en dat is een tijdelijk fenomeen dat we internationaal zien. Voor ons is de prioriteit geweest om als overheid daarbovenop niet extra te verdienen. Waar we mee spelen, is het stuk belastingen dat we te veel krijgen. Laten we ook niet vergeten dat we aan één miljoen gezinnen het zeer voordelige sociaal tarief geven. Dat zijn de mensen die vandaag in de moeilijkste situatie zitten. Bij hen gaat dat over een voordeel in de periode van de winter dat kan oplopen tot bijna duizend euro. Als je voor een modaal gezin de btw-verlaging neemt en de verwarmingspremie en de taxshift die we doorvoeren vanaf april, dan gaat het snel over 300 à 500 euro. Degene die zegt dat dat een peulschil is, daar ben ik het niet mee eens.”

De verwarmingspremie van 100 euro, hoe krijgen we die?

“Die krijg je teruggestort via je elektriciteitsfactuur, want iedereen heeft een aansluiting op elektriciteit. Dat is een creditnota op je factuur. Dat wil zeggen dat het een terugstorting is die je leverancier in één bedrag zal doen op je bankrekening.”

Wat is het plan op de lange termijn? Wat als de marktprijzen blijven stijgen?

“Dat is een bijkomende hervorming die we momenteel uitwerken. Via een accijnzensysteem dat zorgt voor een dempingsmechanisme. Als de prijzen zeer snel stijgen, dan zorgen we ervoor dat de accijnzen dalen. Daardoor zorgen we dat de snelheid van de stijging gedempt wordt. Anderzijds werkt het ook in de andere richting. Als er een daling is, dan zal die minder snel gaan.”

Dat betekent dat als de prijzen gaan dalen, de overheid haar inkomsten op peil gaat houden en dat onze facturen op dat hoge niveau blijven.

“Het grote probleem dat je vandaag hebt, is dat die prijzen zo snel stijgen. De zeer snelle schommelingen brengen mensen in de problemen, want ze maken plannen en worden opeens geconfronteerd met facturen die twee à drie keer hoger zijn dan wat ze verwacht hadden. Laat me duidelijk zijn: de opbrengst van die belastingen blijft neutraal. Die blijft dezelfde. Dat is een manier om verlost te zijn van de zeer sterke schommelingen.”

