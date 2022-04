Waarom vraagt Rusland zelf een spoedzitting over Boetsja bij VN-Veiligheidsraad? “Rusland is zeker dat het kan aantonen dat de beelden geënsceneerd zijn”

Rusland heeft de VN-Veiligheidsraad opgeroepen in spoedzitting bijeen te komen om zich uit te spreken over de gebeurtenissen in Boetsja, waar na de terugtrekking van de Russen honderden lichamen van burgers werden ontdekt. De VN-zitting komt er echter niet, waarop uitgerekend Rusland zelf boos reageerde. Wat betekent dat? “Rusland is overtuigd dat het kan aantonen dat de beelden geënsceneerd zijn en Rusland helemaal geen oorlogsmisdaden heeft gepleegd", aldus Robin Ramaekers bij VTM Nieuws.

De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov roept de regering in Londen op haar “verantwoordelijkheid te nemen”. De bewindsman ontkent elke rol van Rusland bij de dood van honderden burgers in Boetsja, de voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev. Hij stelt dat Oekraïne alles in scène heeft gezet om de Russen in een kwaad daglicht te stellen. Moskou reageert dan ook boos nu er geen spoedzitting bijeen zal komen.

“Het lijkt verbazingwekkend, maar het past wel in het Russische narratief”, zegt Ramaekers over de Russische vraag voor een spoedzitting bij de VN-Veiligheidsraad. “Rusland is ervan overtuigd dat het kan aantonen dat de beelden geënsceneerd zijn, dat het grotendeels leugens zijn en Rusland helemaal geen oorlogsmisdaden heeft gepleegd bij de terugtrekking uit Kiev.”

Afrekeningen?

Wat is er volgens Rusland dan wel gebeurd in de Oekraïense hoofdstad? “Er zou mogelijk sprake kunnen zijn van interne afrekeningen", oppert Ramaekers. Er was immers wel sprake van ‘saboteurs’, Oekraïners die samenwerkten met de Russische autoriteiten. “Het is niet onwaarschijnlijk dat er sprake is van afrekeningen met dat soort mensen. Het zou een stukje van de waarheid kunnen zijn, maar het verklaart deze gruwel niet."

De enige onafhankelijke partij die kan uitzoeken wie er werkelijk verantwoordelijk is voor de gruweldaden in en rondom Kiev, is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). “Alleen is het mandaat van de waarnemers afgelopen op 1 april. Rusland wil het mandaat niet verlengen, en ook Oekraïne is geen vragende partij.” Dat doet volgens Ramaekers vragen rijzen over het ‘waarom’. “Waarom zou je onafhankelijke waarnemers willen weigeren?” Vermoedelijk probeert niet alleen Rusland, maar ook Oekraïne het narratief te beheersen.

