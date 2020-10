Waarom moeten horecazaken maandag pas sluiten? En kan ik nog op reis tijdens de herfstvakantie? Minister Vandenbroucke en Erika Vlieghe beantwoordden al uw vragen

Waarom enkele dagen wachten en niet meteen alle horeca sluiten?

Dat is een goede vraag. De reden waarom we pas maandag met de maatregelen starten, is dat het deze keer zeer kordaat gehandhaafd zal worden door de politie. Alle politiediensten van het land worden ingezet: het is alle hens aan dek. Het is geen verhaal meer van vermaningen, maar een verhaal van boetes en straffen. Want we willen niet dat de vele goede mensen, die de regels volgen, zien dat sommigen er de kantjes vanaf lopen. Omdat we streng willen handhaven, moet er een besluit zijn dat juridisch waterdicht is. Dat zal er zondag zijn, waardoor het pas maandag kan ingaan.

Mogen de frituren open blijven?

Absoluut, tot 22 uur kan je frieten afhalen.

Gaan we nog kerst en nieuwjaar kunnen vieren?

Voor mij persoonlijk is dat ook belangrijk, maar ik ben een voorzichtige man in het beloven. Hoe voorzichtiger en strenger we nu zijn voor onszelf, hoe groter de kans dat we kunnen versoepelen. Maar ik kan niks beloven. De enige garantie is dat we allemaal aan hetzelfde zeel trekken.

Mensen vrezen voor een eenzame winter met slechts één (knuffel)contact

Dat is inderdaad moeilijk. Het virus is onze vijand, maar eenzaamheid is eigenlijk ook de vijand. Dat is de reden waarom we, wat betreft bezoek aan huis, soepeler zijn dan we strikt genomen mogen zijn. Je mag thuis vier mensen laten komen, maar op afstand. Kleine kinderen en grootouders blijven wel een gevaarlijke combinatie. Het is triestig, maar je zou niet willen dat de oma of opa Covid-19 krijgt. Kinderen worden er niet ziek van of zelden, ouderen wel.

Mogen kinderen elk hun liefje nog zien?

Jawel, dat is één nauw contact per persoon. Dat mag.

Mag ik deze herfstvakantie toch nog de reis doen die ik geboekt heb?

Daar verandert er niets. We hebben daar geen nieuwe beslissingen genomen. Informatie vinden de mensen op de website info-coronavirus.be. Daar vind je uitleg over de reizen, dat verschilt van land tot land. Maar zelfs als je mag gaan, moet je voorzichtig zijn in het buitenland.

Ook infectiologe Erika Vlieghe beantwoordde bij VTM NIEUWS enkele vragen van kijkers.

Kunnen we de nieuwe maatregelen de cijfers ombuigen?

Dat is de hoop en de verwachting. Het zijn hele straffe zware maatregelen met als bedoeling het aantal contacten tussen mensen te beperken, mensen uit elkaar te halen, en de contacten die nog bestaan zo veilig mogelijk te laten verlopen. Laat ons hopen dat het voldoende is, want het is ook echt nodig. De ziekenhuizen liggen al flink vol en we weten dat het nog niet snel gedaan is.

Uitbaters van horecazaken zeggen dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat zij de motor zijn van de besmetting

Er zijn verschillende motors die op een bepaald moment in elkaar klikken. Alles komt terug op contacten en onveilige contacten tussen mensen. Die gebeuren thuis, in de familiekring, in de huiskring. Maar voordat die in de huiskring komen, komen die vaak van ergens anders. Typisch vanop plaatsen waar mensen elkaar zien. Een café of restaurant is nu eenmaal een plaats waar veel mensen elkaar zien. We weten uit verschillende landen dat er wel degelijk clusters zijn op cafés en restaurants. In deze fase is het ontzettend belangrijk dat we alle risico’s zoveel mogelijk vermijden.

Mag ik buiten wandelen met vrienden als ik de afstandsregel respecteer?

Er is de regel van vier mensen die je mag zien. Ook buiten, als je de afstand respecteert, kan dat niet met tien of twintig tegelijk. Alles wat buiten gebeurt, is altijd veiliger dan binnen, maar ook daar moet je de afstand bewaren.

Mogen verjaardagsfeestjes met andere kinderen nog georganiseerd worden?

Voor kinderen tot 12 jaar verandert er niets. Maar ik zou toch wel voorzichtig zijn, je ziet niet alleen de kinderen maar ook de mama’s en papa’s van die kinderen, dus ik zou de verjaardagsfeestjes ofwel kleinschalig houden, zo veel mogelijk buiten ofwel een paar weken uitstellen.

Mogen kinderen op rondgang met Halloween?

Er is bij mijn weten geen enkele regel die dat verbiedt. Er zijn wel enkele provincies, onder andere in Wallonië, waar dat niet toegestaan is. Als dat jonge kinderen zijn, is dat één ding, maar met volwassenen heb je weer een heel ander risicoprofiel.

Wordt er aan de bezoekregeling bij ziekenhuizen gesleuteld?

Op dit moment niet, maar ziekenhuizen zijn wel erg voorzichtig. Het is een moeilijke balans want het is zwaar om geen bezoek te krijgen. Iedereen die klachten heeft of van zichzelf weet dat hij ziek is, zou thuis moeten blijven. Gezonde mensen kunnen gewoon een masker dragen.