Waarom maar twee kerncentrales openhouden terwijl we er zeven hebben? Premier De Croo beantwoordt uw vragen over het energiedossier

energieDeze week kwam de federale regering naar buiten met twee energieakkoord. Dinsdag waren er maatregelen om de hoge energieprijzen te helpen drukken. Vrijdagavond stelde de regering de plannen voor de kernuitstap voor. Waarom moet de burger hernieuwbare energie gebruiken, maar laat de overheid gascentrales bouwen? Wat gaat het openhouden van de kerncentrales ons kosten? In de studio van VTM NIEUWS beantwoordt premier Alexander De Croo (Open Vld) uw vragen over het energiedossier.

Waarom maar twee kerncentrales openhouden terwijl we er zeven hebben?

Volgens De Croo was het nooit echt een optie om de andere vijf kerncentrales te verlengen. Twee ervan zijn de zogenaamde ‘scheurtjescentrales’, die ook in Frankrijk voor problemen zorgen. De andere drie zijn te oud. “Als je die zou willen verlengen en laten voldoen aan de toekomstige normen, dan zijn de investeringen niet economisch haalbaar”, aldus De Croo.

Hebben we enige garantie dat de verlenging van de kerncentrales haalbaar is?

Na de aankondiging van het akkoord van de federale regering kwam meteen de vraag of het wel zal lukken om de kerncentrales tien jaar langer open te houden. Volgens energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) is het “een complexe situatie die veel inspanningen zal vergen”. Premier De Croo blijft optimistisch en rekent op inspanning van uitbater Engie. “We hebben in het verleden er nog drie verlengd en dat deden we samen met Engie. Dat zijn altijd correcte besprekingen geweest”, zei hij bij VTM NIEUWS.

Wat gaat het ons kosten om die centrales open te houden?

De combinatie van het openhouden van de twee modernste kerncentrales, plus het bouwen van nieuwe gascentrales en het inzetten op hernieuwbare energie moet volgens de federale regering voor voldoende elektriciteit zorgen. Daardoor moeten de prijzen minder pieken. “Over het algemeen gaat deze beslissing ervoor zorgen dat we minder pieken in de elektriciteitsprijzen gaan hebben, zoals we de voorbije maanden hebben gezien”, zegt de eerste minister.

Waarom moet ik hernieuwbare energie gebruiken, en mag de overheid wel nog gascentrales bijbouwen?

Volgens De Croo is hernieuwbare energie “veruit de verkozen optie”. Het probleem is dat je voldoende elektriciteit wil hebben, ook wanneer de zon niet hard genoeg schijnt of de wind niet hard genoeg waait. Op kerncentrales kan je dan niet rekenen want die zijn niet flexibel genoeg om aan en uit te zetten wanneer nodig. Met gascentrales gaat dat wel.

“Dat gaat over nieuwe technologie. Ze zijn veel milieuvriendelijker dan de oude centrales”, zegt de premier. “Overal ter wereld waar veel hernieuwbare energie wordt ingezet, is er een klein stukje aan gascentrales nodig. Eigenlijk worden die gebruikt om ervoor te zorgen dat je veel hernieuwbare energie kan hebben”, vat Alexander De Croo samen.

Volledig scherm Fotomontage: de kerncentrale van Tihange en premier Alexander De Croo (Open Vld) in de studio van VTM NIEUWS. © Olivier Hoslet / EPA; VTM NIEUWS