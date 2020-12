VTM NIEUWS beantwoordt al uw vragen over het vaccin: stuur nu uw vraag door en krijg zondag een antwoord

Deinze “Mijn eigen reflectie vermeed ik, maar nu kan ik weer dansen voor de spiegel”: Jinne (18) getuigt over haar eetstoor­nis en hoe ze er weer bovenop kwam

3 december “Een exacte reden was er niet, ik kampte plots met enorme stress en door mijn gewicht zat ik steeds slechter in mijn vel. Dansen heeft me erdoor geholpen. En er openlijk over kunnen praten, want dat is zo belangrijk.” Aan het woord is Jinne Doens (18) uit Deinze, een van de Vlaamse jongeren die in het kader van Rode Neuzen Dag, de goededoelenactie van Het Laatste Nieuws, VTM, QMusic en Belfius, wil vertellen over mentale gezondheid. Jinne klauterde zelf uit een diep dal, nadat ze een zware depressie en een eetstoornis overwon.