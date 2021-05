Vriend richt zich bij VTM NIEUWS tot Jürgen Conings: “Denk aan je gezin en geef je over”

Faroek Özgünes: “Sihame El Kaouakibi werkt niet mee”

6 mei In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude door Sihame El Kaouakibi (34) zijn er vanmorgen verschillende huiszoekingen uitgevoerd. De onderzoeksrechter heeft de boekhouding en computerbestanden in beslag laten nemen. Dat bevestigt het Antwerps parket. In VTM NIEUWS geeft gerechtsjournalist Faroek Özgünes meer informatie over de zaak: “Sihame El Kaouakibi werkt niet mee”.