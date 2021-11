Vlaming landt na week in Zuid-Afrika op Schiphol en krijgt na invullen van PLF bericht dat hij niet in quarantaine moet: “Ik sta er zelf ook van te kijken”

Robin Ramaekers: “Het is afwachten hoe die nieuwe Afghaanse regering er zal uitzien”

Oorlogsjournalist Robin Ramaekers geeft in VTM NIEUWS meer uitleg over de situatie in Afghanistan. De rust op de luchthaven van Kaboel is weergekeerd en evacuaties zijn begonnen. Daarnaast klinken er veel tegenstrijdige berichten: “De taliban toont twee gezichten”. De taliban zou nog gesprekken voeren over een nieuwe Afghaanse regering, maar het is nog af te wachten hoe die eruit zal zien.

17 augustus