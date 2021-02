Van Quickenborne over niet-essentiële reizen: “Wie betrapt wordt, krijgt boete én moet onmiddellijk rechtsomkeer maken”

Minister van Justitie Van Quickenborne spreekt dat bericht nu tegen. “Er zullen controles zijn aan de grenzen. Wie toch probeert te vertrekken en betrapt wordt, zal sowieso een boete moeten betalen én moet rechtsomkeer maken, dat is heel duidelijk”, stelt hij. De minister waarschuwt ook dat wie nadien toch nog probeert te vertrekken en nog eens betrapt wordt, zeer hoge boetes riskeert. “Dan is er sprake van recidive en zal er rechtstreeks gedagvaard worden voor de rechtbank", klinkt het. “De mensen zijn gewaarschuwd: doe het niet, uit respect voor iedereen die de regels wel respecteert”.

Testen

Ongeveer 40 procent van wie terugkeert uit een rode zone, laat geen verplichte coronatest uitvoeren, ook al is dat sinds begin dit jaar verplicht op dag een én dag zeven na terugkeer. Begin deze week bleek bovendien dat er nog geen enkele boete werd uitgeschreven voor het niet naleven van deze maatregelen. Volgens Van Quickenborne ligt dat aan het feit dat de gegevens van de mensen die zich niet lieten testen tot op heden niet bij de politie terechtkwamen. “We hebben daar op het Overlegcomité gelukkig duidelijke afspraken over gemaakt. Binnenkort zullen de politiezones de gegevens van de terugkerende reizigers rechtstreeks krijgen, waardoor ze kunnen overgaan op controles én boetes zullen kunnen uitschrijven", aldus de minister.

Toch zal dat nog tot 1 april duren, zo bleek vrijdag tijdens de persconferentie na het Overlegcomité. “Dit duurt zolang omdat er wetten moeten worden aangepast in het parlement en de deelstaten”, legt Van Quickenborne uit. Volgens de minister is dat echter geen al te groot probleem, aangezien niet-essentiële reizen op dit ogenblik verboden zijn. “Als we willen dat mensen in de paasvakantie en de zomervakantie opnieuw kunnen reizen, is het belangrijk dat er dan wel gecontroleerd wordt op het testen”, klinkt het.