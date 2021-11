Van Gucht: “We gaan Kerstmis en Nieuwjaar kunnen vieren”

Regering discussi­eert over werkweek van vier dagen: “Moet steeds keuze van werknemer zijn”

De federale regering bespreekt het voorstel om een voltijdse werkweek in te korten tot vier dagen. Voltijdse werknemers zouden in dat systeem nog steeds 38 of 40 uur werken, maar dan verdeeld over vier in plaats van vijf werkdagen. Alle regeringspartijen zijn het in principe eens over het voorstel, een beslissing volgt komend weekend, klinkt het in VTM Nieuws.

