Van Gucht: pas binnen één tot twee jaar duidelijk of pandemie voorbij is

We zullen pas binnen één tot twee jaar zeker weten of de pandemie echt voorbij is. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag gezegd bij VTM NIEUWS. “Als we dan nog in een stabiele periode zitten, kunnen we zeggen dat de pandemie voorbij is”, zegt hij. Het wordt volgens hem vooral afwachten welke varianten er nog opduiken en welk effect bijvoorbeeld het griepvirus zal hebben.

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier.

Van Gucht gaf in de studio van VTM NIEUWS onder meer het belang aan van een goede ventilatie en drukte ook zijn hoop uit dat mensen ook in de toekomst een mondmasker blijven dragen op het openbaar vervoer als ze ziek zijn, zelfs wanneer dat niet meer verplicht is. Dat is een vorm van beleefdheid, zegt hij.

Volgens de viroloog zullen we de komende weken en maanden in een beheersbare situatie zitten. Hij zegt echter ook dat onze immuniteit, die nu nog vrij goed is, gaat verzwakken en dat er nieuwe varianten gaan opduiken.

“Virussen variëren continu, dat is een virologisch feit. Er komen misschien nog zware opstoten en dan gaan we weer moeten schakelen”, zegt hij. “De vraag is wat dat zal betekenen voor de ziektelast. Kunnen ziekenhuizen de besmettingen aan binnen een normale operationele werking, zoals dat het geval is bij de griep? Als dat niet het geval is, dan gaan we misschien weer moeten terugvallen op het gebruik van mondmaskers. Dat is moeilijk te voorspellen.”

Het griepseizoen van volgend jaar

Ook benadrukt Van Gucht dat we de afgelopen twee jaar door de coronamaatregelen amper een griepseizoen hebben gehad. “Volgend jaar is de situatie misschien genormaliseerd en dan krijgen we een gemengd beeld. Het wordt dan afwachten wat dat zal betekenen”, aldus de viroloog.

Volledig scherm Viroloog Steven Van Gucht in de VTM NIEUWS-studio na het Overlegcomité van 4 maart 2022 © VTM NIEUWS