Van Gucht: “Kies een feestdag. Als we elkaar besmetten met Kerstmis zijn we zelf besmettelijk op Nieuwjaar”

Als het van MR-voorzitter George-Louis Bouchez afhangt, vieren we Kerstmis niet op Skype. “Kerst vieren met drie of vier personen moet toch mogelijk zijn”, vraagt hij zich af. Viroloog Steven Van Gucht roept hoe dan ook om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. “Als we elkaar besmetten op Kerstmis, zijn we zelf besmettelijk op Nieuwjaar. Kies een feestdag.”

Hoe de Belg de feestdagenperiode kan vieren, is iets waar Van Gucht en andere corona-experten zich over buigen. “Het is heel moeilijke materie. De cijfers zakken wat, maar blijven heel hoog. We kunnen nog niet voorspellen hoe deze zullen zijn bij Kerstmis en Nieuwjaar. Maar wat vaststaat, is dat het feest in kleine kring zal zijn. Hoe klein precies, weten we zelf nog niet. We brainstormen over de scenario’s.”

“Vergeet niet dat we met twee feestdagen zitten. Je hebt Kerstmis en zes dagen later de nieuwjaarsfeesten”, waarmee Van Gucht doelt op de verschillende deelnemende groepen. Kerstmis vieren mensen in (uitgebreid) familieverband, terwijl velen de eindejaarsfeesten vooral met vrienden vieren. “Als we elkaar besmetten met Kerstmis, zijn we vijf dagen later besmettelijk en dan gaan we mekaar nog eens extra besmetten met Nieuwjaar. Kies beter een feestdag. Op de ene kan in kleine kring worden samengekomen, maar vier de andere dan binnen het huishouden. Zo zijn er tal van zaken maar we moeten aan denken. Het lijkt eenvoudig, maar is eigenlijk vrij complex.”

Verschillende generaties aan de feesttafel is absoluut niet aan te raden. Slecht nieuws voor de grootouders die hunkeren naar hun kleinkinderen, erkent ook Van Gucht. “Het is een boodschap die niemand wil brengen. Mensen moeten zich bewust zijn van de risico’s. Meerdere uren samen binnen doorbrengen met verschillende generaties die praten, eten en drinken is een uitgelezen kans voor het virus.” Van Gucht hoopt zo snel mogelijk met een concrete aanbeveling te komen.