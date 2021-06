Vakantieparken tevreden met nieuwe regels: “Een grote opluchting, eindelijk duidelijkheid”

Het was even wachten op duidelijkheid, maar het Overlegcomité heeft vandaag de laatste knopen doorgehakt: reizen kan vanaf 1 juli met een coronacertificaat. Dankzij dat certificaat - waarmee reizigers bewijzen dat ze ofwel (al zeker twee weken) volledig gevaccineerd zijn, ofwel negatief testten, ofwel antilichamen hebben - kan men terugkeren van een rode zone zonder quarantaineplicht. Een opluchting volgens vakantiegroep PVCP: “Er is duidelijkheid”.

Vandamme merkte de afgelopen weken een stijgende interesse van vakanties in eigen land op. “De Belg boekt vakanties, maar in eigen land”, zegt ze daarover. “Mensen willen vakantiezekerheid hebben, zeker zijn dat ze een plekje hebben. Anderzijds zoeken ze ook zekerheid in flexibiliteit om hun vakantie bijvoorbeeld om te kunnen boeken naar een product van dezelfde groep maar dan in het buitenland.” Volgens Vandamme zullen de Belgen zich vanaf 1 juli dan ook in twee groepen splitsen: “Mensen die toch in eigen land blijven en mensen die gaan rondreizen.”