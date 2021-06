Twee gratis PCR-testen voor wie nog niet de kans kreeg om zich te laten vaccineren

Soepelere quarantai­ne­re­gels voor volledig gevacci­neer­den, maar wat na 1 prik? Hierover moet het ‘reiscomité’ zich vrijdag buigen

2 juni Wie volledig gevaccineerd is en deze zomer terugkeert van een reis in het buitenland, zal normaal gezien niet meer in quarantaine moeten. Maar wat als je maar één prik hebt gehad? Moet je dan in quarantaine? En mogen toeristen met slechts één spuit op de teller naar ons land reizen zonder negatief testresultaat? Dit zijn de knopen die het Overlecomité vrijdag zal doorhakken.