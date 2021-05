Steven Van Gucht over zomerfestivals: "Evenementen zullen kunnen doorgaan, maar best niet te groot en onder veilige omstandigheden”

Volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) moeten grote festivals in de tweede helft van de zomer mogelijk zijn. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) deed het ‘plan van de vrijheid’ al gretig uit de doeken. Toch loopt de overheid volgens viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) beter niet te hard van stapel: “Evenementen zullen kunnen doorgaan, maar best niet te groot en onder veilige omstandigheden.”

Op de vooravond van een nieuw Overlegcomité benadrukt Steven Van Gucht bij VTM NIEUWS nogmaals dat het belangrijk is om voorzichtig te zijn met versoepelingen. Zo kunnen er op een (extra) week tijd meer dan 500.000 vaccinaties worden gegeven “dus een week later pas versoepelen maakt wel degelijk een verschil”. “We manen aan tot voorzichtigheid en niet te snel te willen gaan.”

Binnenplan

Het buitenplan is alvast voorgesteld. Binnenkort is ook het binnenplan - waaronder de volledige heropening van de horeca binnen een tweetal weken - van de exitstrategie aan de beurt. Daarvoor moeten er echter minder dan 500 patiënten op de dienst intensieve zorgen (IZ) liggen. En momenteel zijn dat er nog 700. “Maar het kan nog”, zegt Van Gucht. “Als het huidige tempo aanhoudt: we zitten nu met een daling van ongeveer 15 procent op weekbasis. Op dat tempo kan je eind mei onder de 500 duiken.”

De besmettingscijfers dalen dan weer iets minder snel: “Voornamelijk bij kinderen, tieners en dertigers. Bij de oudere generatie zie je nog wel een daling. Maar er wordt ook veel meer getest, dus dat is moeilijk te interpreteren.” Het beperken van de sociale contacten is nog steeds de basis, volgens Van Gucht. “Want zolang de meeste mensen niet volledig gevaccineerd zijn, is er een risico. Dat baart me zorgen.”

Evenementen

En wat dan met de evenementen? Is het realistisch om die in augustus te laten doorgaan? “De boodschap blijft hetzelfde: heel veel mensen zijn dan nog niet of onvolledig beschermd. Evenementen zullen kunnen doorgaan, maar best niet te groot en onder veilige omstandigheden. Geleidelijk aan kan je verruimen, maar niet te snel.” Volgens Van Gucht zijn zomerfestivals met 100.000 aanwezigen niet realistisch: “Dat zie ik eerder in het najaar gebeuren”. “September zal een kantelpunt zijn, dan gaan heel veel mensen een volledige bescherming hebben.”

Doodsvonnis

De Vlaamse Federatie van Muziekfestivals (FMIV), dat 320 festivals in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt, pleit op zijn beurt om 15.000 bezoekers toe te laten vanaf 1 augustus. “Anders is het niet leefbaar”, zegt directeur Serge Platel. De federatie zegt ook dat de festivals moeten kunnen plaatsvinden zonder social distancing. “Maar uiteraard dan wel met een coronapaspoort en sneltesten voor wie dat niet heeft”, legt Platel uit.

Twee jaar zonder festivals zou een doodvonnis betekenen voor vele organisaties en hun duizenden werknemers en freelancers, benadrukt hij. De grote festivals moeten ook zware kosten dragen. Daarom is schaalgrootte nodig om economisch leefbaar te zijn. “Bovendien zullen er bijkomende kosten zijn om alles coronaproof te laten verlopen.”

Quote De festivalor­ga­ni­sa­to­ren nemen hun verantwoor­de­lijk­heid zeer ernstig en beschikken over de expertise en kennis om alles veilig en in overleg te laten verlopen. Serge Platel, directeur van de Vlaamse Federatie van Muziekfestivals (FMIV)

De festivals kunnen ook een antwoord bieden aan de steeds luider klinkende roep van jongeren voor meer vrijheid, aldus FMIV in een perbericht. “De overheid, noch wij, willen een zomer vol ongecontroleerde feesten van grote groepen jongeren. De festivalorganisatoren nemen hun verantwoordelijkheid zeer ernstig en beschikken over de expertise en kennis om alles veilig en in overleg te laten verlopen.”