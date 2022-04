Robin Ramaekers in Charkiv: “Overal, op elk moment van de dag zijn er raketinslagen in en rond de stad”

Lees al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.



De bombardementen op Charkiv, in het noordoosten van Oekraïne, zijn de laatste dagen opnieuw toegenomen. Dat meldde de gouverneur van de regio Oleg Sinegoebov eerder deze week en stelt ook onze oorlogsreporter Robin Ramaekers ter plaatse vast. “Dat is de realiteit waarmee iedereen hier in Charkiv af te rekenen heeft. Op elk moment, overal in de stad, aan de rand of in het centrum, zijn er raketaanvallen”, vertelt hij.