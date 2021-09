Pukkelpop krijgt tot 1,8 miljoen euro terugbetaald voor afgelast festival

Pukkelpop krijgt de kosten die al waren gemaakt voor het afgelaste festival terugbetaald. In totaal kan het bedrag oplopen tot 1,8 miljoen euro. Zo’n 400.000 euro is al uitbetaald, het kabinet-Crevits bekijkt hoeveel daar nog kan bijkomen.

Pukkelpop kondigde in het voorjaar een festival zoals vroeger aan, met 66.000 mensen per dag. Dat verbaasde, want qua testen was dat nauwelijks te organiseren. Op 23 juli gooide Pukkelpop inderdaad de handdoek wegens de verstrengde maatregelen.

Was dat wel een geldige reden om alles stop te zetten? Ja, oordeelt de Vlaamse regering nu. Vlaanderen zal de gemaakte kosten dus terugbetalen, tot 1,8 miljoen euro. “De organisatie moest flexibel kunnen omspringen met de gewijzigde voorwaarden”, stelt de Vlaamse minister van Economie Hilde Crevits in VTM Nieuws. “Maar als er plots duizenden mensen extra getest moesten worden, dan kan het praktisch niet meer organiseerbaar zijn. Het onderzoek heeft nu uitgewezen dat dit het geval was voor Pukkelpop.”

Honderden aannemers

Pukkelpop kan nu dus in principe ‘bonnetjes’ binnenbrengen van kosten die gemaakt zijn en niet meer teruggevraagd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld maar aan het podium, dat al voor een stuk gemaakt was.

Welk concreet bedrag er aan de organisatie betaald zal worden, is nog niet duidelijk. In ieder geval moet van het theoretische maximumbedrag de steun afgetrokken worden die minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) toekende in het kader van ‘Flanders is a festival’. Het gaat om een half miljoen euro.

“Waar ze recht op hebben, hangt af van de uitgaven die gedaan zijn”, stelt Crevits. “Er zijn honderden aannemers waarmee ze allicht contracten gesloten hebben en betaald moeten worden zonder dat daar een inkomen tegenover staat. We moeten natuurlijk ook rekening houden met het feit dat ze in de plaats een minifestival georganiseerd hebben. De inkomsten die hieruit gehaald werden, moeten in rekening gebracht worden.”

Twee keer uitgelegd

Onder meer federaal vicepremier Vincent Van Quickenborne suggereerde dat de afgelasting er misschien wel om andere redenen kwam. Wilden artiesten nog wel afzakken naar de wei in Kiewit? Viel de ticketverkoop misschien tegen? De organisatoren van Pukkelpop moesten het twee keer komen uitleggen, maar dan zijn de ambtenaren van Crevits toch meegestapt in het verhaal van de verstrengde coronamaatregelen.

“Uiteraard zijn we tevreden”

“Uiteraard zijn we tevreden”, reageert de organisatie van Pukkelpop. “Net als voor heel wat collega-evenementen in onze sector geeft dit ons toch wat ruimte om de verliezen te beperken en om uitgaven aan leveranciers, personeel, freelancers,... te bekostigen. Er wordt nu een dossier opgestart waarbij we die kosten zullen indienen en we dus een deel kunnen recupereren. Het spreekt voor zich dat dit erg welkom is om de volgende editie te kunnen voorbereiden en hopelijk mogen we dan in 2022 opnieuw een volwaardige Pukkelpop organiseren.”