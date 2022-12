Privacyexpert waarschuwt voor populaire avatar-app Lensa: “Foto’s kunnen later gebruikt worden door bedrijf”

Plaatsen waar zware ongevallen gebeuren met fietsers of voetgan­gers worden sneller veiliger gemaakt

Het aantal ongevallen waarbij fietsers zwaargewond geraken of overleden, steeg de voorbije vier jaar. Tijdens de eerste zes maanden van 2022 waren er 545 ongevallen. In 2019 waren dat er in dezelfde periode nog 391. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wil nu sneller gaan ingrijpen. Door de pv’s meteen op te vragen bij de politie wil ze kleine dingen aan de weg veranderen. “Wanneer er een dodelijk ongeval is gebeurd, willen we aan de hand van het pv meteen met een team ter plaatse gaan om te kijken hoe we snel kunnen bijsturen aan de infrastructuur”, zegt de minister aan VTM Nieuws.

31 oktober