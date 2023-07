Premier De Croo verdedigt pensioenhervorming en beantwoordt meest gestelde vragen: “Er werden logische uitzonderingen gemaakt”

Ik heb 20 jaar gewerkt, kan ik nu met pensioen?

Om recht te hebben op het minimumpensioen is een 20-jarige loopbaan nodig. Dat wil niet zeggen dat iedereen recht heeft op dat pensioen van zodra die twintig jaar heeft gewerkt, legt premier De Croo uit. “De voorwaarde om op pensioen te kunnen gaan is natuurlijk de loopbaan, die 42 jaar moet zijn. En je moet de leeftijd van 62 of 63 jaar hebben, afhankelijk van wanneer je begonnen bent. Wat nog niet bestond, is dat men binnen die loopbaan ging kijken hoeveel jaar je effectief hebt gewerkt. Mensen kunnen een periode werkloos of ziek geweest zijn", klinkt het.

Telt een loopbaanonderbreking of tijdskrediet mee als gelijkgestelde periode?

“In principe telt het niet mee, al zijn er een aantal uitzonderingen", licht de premier toe. Wie bijvoorbeeld een periode loopbaanonderbreking of tijdskrediet opneemt voor palliatieve zorg, voor de zorg van een kind jonger dan 21 jaar met een handicap, maar ook vaderschaps- en moederschapsverlof telt mee als gewerkte jaren. Hier en daar klinkt kritiek dat er te veel uitzonderingen worden gemaakt, maar daar is premier De Croo het niet mee eens. “De uitzonderingen die we gemaakt hebben zijn in mijn ogen logische uitzonderingen", verdedigt hij het akkoord. Dat ook tijdelijke werkloosheid meetelt als gewerkte tijd, vindt de premier logisch. “Niemand kiest daarvoor. Tijdelijke werkloosheid zorgt ervoor dat een bedrijf in economische problemen niemand moet ontslaan.”

Ik ben 68 jaar, heb 47 jaar gewerkt. Heb ik recht op de pensioenbonus als ik begin volgend jaar met pensioen ga?

Vanaf volgend jaar wordt de pensioenbonus ingevoerd. Dat betekent dat wie ervoor kiest om langer te werken, ervoor kan kiezen om een bonus uitbetaald te krijgen in 1 keer. Deze eenmalige uitkering kan oplopen tot 22.645 euro voor wie ervoor kiest om drie jaar langer te werken. “Iemand die volgend jaar, vanaf 1 januari, een jaar werkt op het moment dat hij of zij eigenlijk al op pensioen had kunnen gaan, die kan op 1 januari 2025 die pensioenbonus krijgen", klinkt het.

Ik ben leerkracht in het secundair onderwijs en ga over tien jaar op pensioen. Waarom verlaagt u mijn pensioen?

“We verlagen het niet”, antwoordt de premier. “Het is niet meer te verdedigen dat je vandaag verschillende pensioensystemen hebt. Of je nu hard gewerkt hebt als leerkracht, zelfstandigen of in de private sector, we moeten die systemen op elkaar afstemmen”, vindt hij. De Croo zegt dat hij zeker met de vakbonden wil praten, maar betwist dat deze hervorming contractbreuk zou zijn. “Dat is het afstemmen van de verschillende systemen op elkaar. Er is vandaag zo’n systeem, de welvaartsenveloppe, dat zorgt dat de pensioenen stijgen bovenop de indexeren. We gaan die systemen op elkaar afstemmen”, herhaalt hij nogmaals.

Zorgt dit akkoord voor voldoende besparingen?

De premier betwist ook dat de pensioenhervorming van de regering de kostprijs van de pensioenen onvoldoende omlaag zou brengen. “De kost gaat naar beneden, en dat is wat de Europese Commissie vraagt”, pareert De Croo.