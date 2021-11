Premier De Croo reageert op mogelijke nieuwe maatregelen: “Nodig om te vermijden dat zaken moeten sluiten”

De werkgevers zijn tegen de verplichting om te telewerken, maar de federale regering probeert het nu toch via een middenweg: telewerk zou niet voltijds verplicht worden maar 3 à 4 dagen per week. Zo zouden mensen dus nog altijd minstens 1 dag naar kantoor kunnen komen.

“We hebben altijd een onderscheid gemaakt tussen zaken die men vanop afstand kan doen en zaken die men niet vanop afstand kan doen”, reageert De Croo bij VTM Nieuws. “Ik begrijp voor een stuk de teleurstelling. We zitten in de herfst en we spreken opnieuw over maatregelen. Anderzijds ziet iedereen dat er meer positieve gevallen zijn. Meer dan 500 bedden zijn op intensieve zorg bezet. We moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de situatie niet fors zal verergeren.”

“Verhinderen dat zaken moeten sluiten”

“Je moet maatregelen nemen in alle domeinen van de maatschappij. We moeten ervoor zorgen dat we geen bedrijven moeten sluiten, geen scholen moeten sluiten, geen activiteiten moeten stilleggen”, luidt het. “We moeten ervoor zorgen dat het leven verder kan gaan, maar wel met meer voorzichtigheid. Dat wil zeggen, het mondmasker meer gebruiken in combinatie met het vaccinatiepaspoort en de interacties tussen mensen verminderen. Als we dat allemaal samen doen in alle sectoren, dan is het perfect mogelijk om ervoor te zorgen dat we geen zaken moeten sluiten.”

“We zullen morgen beslissen welke maatregelen we zullen nemen. Ik geef nu enkel aan welk soort maatregelen we kunnen nemen”, gaat De Croo verder.

Vaccinatie

Op de vraag of we naar een maatschappij gaan waar niet-gevaccineerden niet meer welkom zijn op bepaalde zaken, antwoordt De Croo dat hij “daarop niet kan vooruit lopen.” De premier benadrukt nogmaals dat gevaccineerden veel beter beschermd zijn tegen het coronavirus dan niet-gevaccineerden.

Voorts zegt De Croo dat het nog altijd beter is om mensen te overtuigen in plaats van te verplichten. Toch vindt hij de vaccinatieverplichting in de zorgsector wel verdedigbaar. “Mensen die in de zorg werken en na 1 april niet gevaccineerd zijn, kunnen hun beroep niet langer verder uitoefenen”, verduidelijkt de premier. “Ze worden op werkloosheid geplaatst.”

Of het personeelstekort daardoor verder zal toenemen, is n og een vraagteken. “Ik denk dat de overgrote meerderheid - en dat is vandaag al het geval - zich wel zal laten vaccineren. Ik laat de gezondheid van patiënten niet in gevaar brengen”, luidt het.

Discotheken

Tot slot adviseert de GEMS ook om maatregelen te nemen in het nachtleven. De experts willen het nachtleven eerst nog 3 à 4 weken sluiten. Daarna zien zij heil in een zogenaamd 2G-beleid, waarbij enkel nog gevaccineerden of mensen die genezen zijn binnen mogen - eventueel gecombineerd met een negatieve test. De experts zien dit niet als een sanctie naar niet-gevaccineerden toe, maar als een manier om die groep beter te beschermen en uit de ziekenhuizen te houden.

“We zijn in overleg met de sector om te kijken welke maatregelen er nodig zijn zodat ze open kunnen blijven. De prioriteit is om geen activiteiten te annuleren, maar wel veiliger te laten doorgaan mits gebruik van bijkomende beschermingsgordels.” Er wordt geopperd om met zelftests te werken bovenop het Covid Safe Ticket (CST). Er zou ter plaatste gewerkt kunnen worden met een zelftest.

