Premier De Croo is scherp voor organisatie coronabetoging: “Coronapas onwetenschappelijk? Klinkklare onzin”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft zich in de studio van VTM Nieuws scherp uitgelaten over de coronabetoging die deze namiddag door Brussel trekt. “Mocht iedereen zich gedragen zoals een aantal van de mensen die daar meningen hebben, zaten we al maanden in een lockdown”, klonk het.

“Iedereen heeft het recht om te betogen”, vindt premier De Croo. Toch benadrukt hij dat de groep mensen die deze namiddag door de hoofdstad trekt, niet de stem van de meerderheid van de bevolking vertegenwoordigt. “Ja, er zijn een aantal duizend mensen die een andere mening hebben, maar er is een stille, zeer grote meerderheid van miljoenen mensen die doen wat nodig is", klinkt het.

De organisatoren van ‘Samen voor Vrijheid’ strijden onder meer tegen het Covid Safe Ticket, dat ze onwettig en onwetenschappelijk noemen. “Klinkklare onzin,” vindt De Croo. “Het vaccinatiebewijs is absoluut wettig, dat is meermaals bevestigd geweest door meerdere rechtbanken in ons land”, verduidelijkt hij nogmaals. Bovendien, zo zegt de premier, is de wetenschap zeer duidelijk over het nut van zo’n coronapas. “Het is een zeer goede manier om ervoor te zorgen dat we op een moeilijk moment wel nog kunnen leven. Mocht iedereen zich gedragen zoals een aantal van de mensen die daar meningen hebben, zaten we al maanden in een lockdown.”

Bij een manifestatie van ‘Samen voor Vrijheid’ in november, waar ruim 35.000 mensen aan deelnamen, ontstonden zware rellen. De Croo hoopt dat de betoging dit keer vreedzaam kan verlopen, maar waarschuwt diegenen die met slechte bedoelingen naar Brussel zouden zijn afgezakt: “Alles zal van zeer nabij gevolgd worden en er worden beelden gemaakt. Wie zich misdraagt, zal aangehouden worden.”

Tijdens het volgende Overlegcomité, eind volgende week, zal ook de verplichte vaccinatie opnieuw op tafel liggen. “De discussie zal gaan over de vraag hoe we het aantal gevaccineerden omhoog kunnen krijgen”, verwacht De Croo. Vaccinatieplicht is volgens hem één van de mogelijkheden om die doelstelling te bereiken, al is de beste manier om dat te bereiken volgens de premier nog altijd om mensen te overtuigen van het nut ervan. “Maar op dit moment stel ik ook vast dat als miljoenen mensen hun verantwoordelijkheid nemen, en als miljoenen mensen zeggen ‘ik doe dat om mezelf en de mensen om mij heen te beschermen’, dat we op een bepaald moment aan iedereen kunnen vragen om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen.”

Dat kan door vaccinatie te verplichten of door gebruik te maken van de vaccinatiepas zoals in Frankrijk, denkt De Croo. “Wie niet veilig is, kan niet zomaar in het openbaar leven rondlopen en zeggen ‘het is voor mijn vrijheid’. Als de vrijheid van die persoon uw vrijheid, uw gezondheid in gevaar brengt, dat kan je niet aanvaarden.”