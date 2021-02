Premier De Croo blikt vooruit op overlegcomité: “We blijven voorzichtig in maart”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft vandaag de langetermijnmodellen voorgesteld waarop het overlegcomité zich vrijdag zal baseren. Wat is de conclusie van die modellen? Kunnen we uitkijken naar versoepelingen? “Tijdens de maand april, ten laatste mei, kunnen we met een gerust geweten enkele maatregelen lossen”, legt De Croo uit bij VTM NIEUWS.

Het is de eerste keer dat er een persconferentie werd georganiseerd in aanloop van het overlegcomité. Waarom dat nu gebeurde? “We hebben wetenschappers de kans gegeven om de situatie uit te leggen. We zitten in een onzekere situatie en dan moeten we ons baseren op feiten. De wetenschappers hebben ons een dubbele boodschap gegeven: tijdens de maand maart moet men nog voorzichtig zijn”, legt premier De Croo uit. “Anderzijds geven ze ook zeer duidelijk aan dat de voortgang van de vaccinaties ertoe leidt dat, tijdens de maand april of mei, het risico op een derde golf zeer klein wordt. Dan kunnen we met een gerust geweten een aantal maatregelen lossen.”

Is het niet belangrijk om wat perspectief te bieden?

“Ik kan alleen maar perspectief geven op basis van de feiten. Vandaar dat het zo belangrijk is om nu plaats te geven aan de wetenschappers. We willen voorzichtig zijn tijdens de maand maart en zetten enkele stappen vooruit die ons toch een deel vrijheid teruggeven. Bijvoorbeeld buiten, waar het een stuk veiliger is. Maar op een bepaald moment maakt de vaccinatie het veel veiliger. Op dat moment is het absoluut gerechtvaardigd om stap voor stap versoepelingen te doen.”

Vooruitzichten voor de paasvakantie

“Daar kan ik niet op vooruitlopen”, zegt premier De Croo. “We hebben de wetenschappers een forum gegeven. Ik denk dat het belangrijk is dat de politieke beslissing zich daarop baseert, maar de politieke beslissing zal vrijdag genomen worden. De basis waarop we ons berusten is transparant, die ligt nu op tafel.”

Contactberoepen, horeca en andere sectoren

De kappers mochten al heropenen na het vorige overlegcomité. Als dat goed ging, zouden ook de overige contactberoepen mogen heropstarten. Geldt dat nog steeds? “Het zou me verwonderen als men op die aankondiging zou terugkomen”, reageert De Croo.

En hoe zit het met de andere sectoren? “Daar kan ik niet op vooruitlopen. De komende weken gaan we zien hoe ernstig de invloed van de coronavarianten is. Welke sectoren men eerst gaat openen, is een beslissing die de verschillende regeringen zullen nemen. Maar we geven nu al wel duidelijk aan dat het moment van versoepelingen - zonder een risico op een derde golf - aan de horizon is.”

Er is dus toekomstperspectief, al ligt dat perspectief wellicht het verst verwijderd van de horecasector. “Heel veel mensen zitten op hun tandvlees”, erkent De Croo. “We blijven kijken naar de cijfers. Als we de eindmeet zien, is het denk ik perfect te rechtvaardigen om nog een stukje voorzichtig te zijn.”

Reisverbod

Al moeten we nog eventjes doorbijten wat de meeste maatregelen betreft, het reisverbod wordt wellicht na 1 april opgeheven. Zo kondigde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) eerder al aan. Is dat dan geen gevaarlijke keuze? “We moeten een onderscheid maken tussen reizen binnen Europa, reizen naar de donkerrode zones binnen Europa en reizen buiten Europa. We weten zeer goed dat er vooral in Brazilië een gevaarlijke variant is. Daar moeten de Europese landen samen maatregelen nemen zodat we de variant niet gaan importeren. Maar de maatregel om het reizen binnen Europa af te raden, is uitzonderlijk.”