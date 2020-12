Premier De Croo: “Als de situatie in onze steden uit de hand loopt, zullen we drastische maatregelen nemen zoals filtercontroles aan de grenzen"

Premier Alexander De Croo (Open Vld) benadrukte eerder al dat de Nederlandse funshopper niet welkom is in België. “Als we zien dat het in onze steden uit de hand loopt, zullen we drastische maatregelen nemen zoals filtercontroles aan de grenzen”, zo benadrukt hij ook bij VTM NIEUWS. Daarnaast waarschuwt De Croo ook de eigen bevolking, want “de cijfers moeten omlaag”.

Eerder vandaag belde De Croo nog met zijn Nederlandse collega, minister-president Mark Rutte. De Croo herinnerde Rutte eraan dat ‘funshoppen’ in België verboden is. Maar wat als de situatie toch uit de hand loopt en onze steden overspoeld worden met Nederlandse dagjestoeristen? “Dan zullen we drastische maatregelen nemen”, belooft De Croo. De grenzen sluiten zoals in maart is voorlopig niet aan de orde, maar “filtercontroles zouden een grote stap vooruit zijn”.

Wat zulke filtercontroles precies inhouden? “We zullen duidelijk maken dat wie niet naar ons land moet komen om professionele redenen hier ook niets te zoeken heeft.” Nederland, alsook Duitsland raden verplaatsingen naar het buitenland alvast stellig af.

Versoepelingen in België

De Croo herinnert nog aan het belang van solidariteit: “We kunnen snel in een situatie zoals deze in Nederland en Duitsland terechtkomen.” Daarom benadrukt De Croo hoe belangrijk het is om de huidige maatregelen na te leven. “Telewerken is geen optie, het is een verplichting”, zo zegt de premier die vaststelt dat er weer meer verkeer is op de Belgische wegen. “De maatregelen die we tot nu toe gehad hebben, zijn succesvol. Als we ons allemaal aan de maatregelen houden, heeft dat effect. We moeten er dus voor zorgen dat de maatregelen die vandaag gelden, ook gerespecteerd worden.”

Of er versoepelingen aangekondigd zullen worden aanstaande vrijdag tijdens het Overlegcomité? “Op basis van deze cijfers is het duidelijk dat er geen versoepelingen op tafel liggen”, aldus De Croo. “We moeten trouwens niet wachten tot vrijdag, we weten vandaag waar we ons aan moeten houden."

