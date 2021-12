Politie zal controleren of cultuurhuizen, concertgebouwen, bowlingzalen en bioscopen effectief gesloten zijn voor brede publiek

De politie zal controleren of alles wat dicht moet van het Overlegcomité ook effectief dicht is. Het gaat onder meer over concertgebouwen, bioscopen, bowlingzalen en cultuurhuizen. Sommige uitbaters zijn van plan om de deuren toch open te houden.

In de cultuursector is er verzet tegen de beslissing van het Overlegcomité om de deuren te sluiten. Afgelopen weekend bleven ongeveer tien bioscopen in Brussel open, hoewel dat eigenlijk niet meer mocht. Ook sommige uitbaters van bowlingzalen zijn niet van plan om zich aan de regels te houden. Enkel mensen die deelnemen aan een competitie mogen nog binnen. Steven Aerts van Bowlingplanet in Ekeren wil toch openblijven voor het brede publiek. “Wij willen eigenlijk een soort van bowlingcompetitie oprichten voor de klanten”, vertelt Aerts aan VTM Nieuws. De Vlaamse Bowlingfederatie bekijkt of dit achterpoortje voor alle 69 bowlingzaken in Vlaanderen kan gelden.

Er komt kritiek op de politie die de zaken moet controleren, maar volgens de politie kunnen nieuwe maatregelen nooit vanaf dag één gehandhaafd worden. “Wij kunnen maar optreden als wij ook de richtlijnen van het parket-generaal hebben in het kader van het vervolgingsbeleid. Dit is altijd op maandag of dinsdag. Dat is niets nieuws. Ondertussen kunnen wij ook kijken wie de goede en de slechte leerlingen zijn”, vertelt Nicholas Paelinck van de Vaste Commissie Lokale Politie aan VTM Nieuws. Toch mogen overtreders vanaf vandaag wel een waarschuwing, een boete of zelfs een sluiting verwachten.

Volgens de politie begrijpt niet iedereen de nieuwe regels. De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen, zo vindt de politie. “Iedere maatregel die via een koninklijk besluit wordt aangekondigd, moet gehandhaafd worden. Anders leven we niet meer in een rechtstaat”, aldus Paelinck. “Maar we willen wel een oproep doen. Als de maatregelen in een koninklijk besluit komen, leg ze dan goed uit aan de bevolking en de sectoren zodat er een draagvlak is. Zo kunnen zij hun individuele verantwoordelijkheid nemen.”

“Nog geen pv’s geschreven in Vlaanderen”

In Vlaanderen valt de burgerlijke ongehoorzaamheid goed mee, zo blijkt uit een rondvraag van VTM nieuws bij de politie. Er zijn nog geen pv’s uitgeschreven in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië is de situatie anders. Daar bleven gisteren tientallen bioscopen open.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft aan de politie gevraagd om streng op te treden, maar de politie pleit ervoor om eerst te sensibiliseren en dan pas te handhaven. De politie zal controleren of de regels worden nageleefd, maar is niet van plan om een grote klopjacht te organiseren. Volgens het Openbaar Ministerie heeft dit geen prioriteit in tegenstelling tot het controleren van mondmaskers op het openbaar vervoer. Bovendien is er onvoldoende capaciteit bij de politie om alle cultuurhuizen te controleren.

Premier Alexander De Croo en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) willen voorlopig niet reageren.

