Parket Antwerpen seponeert melding tegen Conner Rousseau: “Wegens geen misdrijf”

Het parket van Antwerpen heeft één van de meldingen tegen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau geseponeerd “wegens geen misdrijf”. Dat valt te lezen in een e-mail die de redactie van VTM NIEUWS kon inkijken. Advocate Christine Mussche bevestigt ook dat de partijvoorzitter al verhoord is voor een derde onderzoek. Dat werd opgestart in Oost-Vlaanderen na een klacht van een twintiger.

KIJK. Bij VTM NIEUWS had Rousseau het eind juni over “zever in pakskes”

De seponering gaat om de melding van een moeder die zich zorgen maakte over Instagram-berichten die haar 17-jarige zoon had uitgewisseld met Rousseau. Daarnaar werd in juni verwezen ten tijde van de video met zijn coming-out.

“Ik sta recht in mijn schoenen. Het is goed dat het parket dat nu opnieuw bevestigt. Ik focus me op mijn job, de vele mensen die me steunen en neem de komende dagen een beetje vakantie”, laat Rousseau via zijn woordvoerder aan HLN weten.

“We zijn tevreden dat het onderzoek zeer snel gevoerd is”, reageert meester Mussche, de advocate van de partijvoorzitter, bij onze radionieuwsredactie. “De zaken waren van in het begin glashelder.” Ze laat ook weten dat Rousseau al verhoord is in het kader van een klacht omwille van mogelijke zedenfeiten. “We kijken ernaar met veel goede hoop. Wij hebben het gevoel dat ook hier het gepaste gevolg aan zal worden gegeven.”

Nog onderzoek lopende

Er loopt dus nog een onderzoek bij het parket van Oost-Vlaanderen, na een klacht van een twintiger. “Hij is tot het besef gekomen dat dit ernstige feiten zijn en dat hij hiervoor formeel klacht moest indienen bij de juiste instanties”, liet advocaat Manon Cop toen weten aan onze redactie.

KIJK. Twintiger dient klacht in tegen Conner Rousseau

Het parket van West-Vlaanderen onderzocht eerder al een melding tegen Rousseau. Ook die kwam ter sprake bij de coming-out van de socialistische voorzitter. En ook dat dossier werd geseponeerd.