Ouders wachten al maanden op autopsieverslag van overleden zoontje Finn (4): “Het is niet te vatten. Wat was er mis met ons ‘manneke‘?”

Op touwen tussen de rotsen 100 meter boven de Maas: dit is het Belgium Highline Festival

Freÿr bij Dinant opent zijn deuren, of zijn rotsen, voor het tweede Belgium Highline Festival. Muziek komt er niet aan te pas, voor de concentratie. Want het is een festival voor koorddansers, evenwichtskunstenaars, equilibristen, tientallen meters boven de Maas. ‘Highlinen’ noemen ze het zelf.

13 juli